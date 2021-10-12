Из-за тумана на среду объявлен желтый уровень опасности

Белорусские синоптики предупредили о туманах, которые ожидаются в республике.

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Как сообщается, ночью и утром 13 октября в некоторых районах Беларуси ожидается туман.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Автомобилистам рекомендуется:

при движении в тумане на авто следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;

избегать внезапных торможений.