Беларусь рассчитывает подписать документы о цене на газ до конца года

Документы о стоимости российского природного газа для Беларуси в 2022 году планируется подписать до конца этого года, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич 12 октября после открытия 25-го форума Energy Expo в Минске.

«На уровне глав государств уже эти договоренности приняты, они уже озвучивались, — сказал он. — Цена на природный газ остается на уровне 128,5 доллара за 1.000 метров кубических. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для их подписания и в дальнейшем использования уже в части реализации договоренной цены на 2022 год».

На вопрос, когда будет подписан контракт, Каранкевич ответил: «Сейчас готовится проект протокола по внесению изменений в межправсоглашение в газовой сфере по ценообразованию и протокол между правительством Республики Беларусь и ПАО «Газпром».

«Сейчас ведется работа и планируется подписание этих документов до конца года. Соответственно, уже на основании этих документов будут подписываться и контракты на поставку газа в следующем году», — заявил глава Минэнерго.

9 сентября во время пресс-конференции по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла сегодня в Кремле, была объявлена цена на газ .

«По отдельным товарным группам мы будем решать вопросы в комплексе. Мы понимаем, что по энергоносителям вопрос очень чувствительный. Поэтому мы оставим для Беларуси на следующий год такую же цену, без изменения», — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что стоимость газа на европейском рынке составляет 650 долларов за 1 тыс. кубометров. «Разница, мне кажется, понятна. Мы даже не индексируем для Беларуси цену по долларовой инфляции, а она там приличная. Они планировали 2%, а она получается пять с лишним, сейчас, говорят, чуть поменьше. Но мы ни на российскую инфляцию, ни на доллар не индексируем. Оставляем в рамках текущего года», — заявил президент РФ.

В последующем, отметил он, будут вырабатываться общие подходы на рынках газа, нефти и нефтепродуктов.

Ранее белорусская сторона рассчитывала на снижение стоимости газа.

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