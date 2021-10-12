Избрано руководство Госдумы нового созыва

На первом заседании Государственной думы РФ депутаты избрали председателя и его заместителей нижней палаты российского парламента.

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Второй созыв подряд работой будет руководить Вячеслав Володин.

Первыми зампредами стали Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).

Заместителями от фракций назначены: Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол (все — «Единая Россия»); Александр Бабаков («Справедливая Россия — За правду»); Борис Чернышов (ЛДПР); Владислав Даванков («Новые люди»).