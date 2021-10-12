Министр обороны Польши: мы не позволим спровоцировать миграционный кризис

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак принял участие во встрече министров обороны стран Вышеградской группы, которая прошла в Будапеште.

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Во время своего выступления он заявил, что Польша и государства Балтии будут защищать внешнюю границу Евросоюза.

«Мы не допустим, чтобы границу форсировали нелегальные мигранты. Мы не позволим спровоцировать миграционный кризис. Граница наших государств одновременно является границей Европейского союза. Мы сосредоточены на защите этой границы. Это усилия польской стороны», — приводит polskieradio.pl слова Блащак.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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