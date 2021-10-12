АВТОВАЗ планирует поднять цены на автомобили LADA — в шестой раз в текущем году

/ Экономика
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По данным дилерских центров LADA, АВТОВАЗ в шестой раз в этом году планирует поднять цены на свою продукцию.

Фото c сайта rusautonews.com

Ожидается, что это произойдет уже 18 октября. Центры продаж получили новые прайс-листы с обновленными рекомендованными розничными ценами, пишет ЛАДА.online. В соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.

Прибавка в цене составит от 6600 до 17600 российских рублей (в Беларуси официальный курс российского рубля на 12 октября — 3,4521 белорусского рубля за 100 российских), в зависимости от модели. Например, семейство Lada Vesta станет дороже на 9600 российских рублей.

Отметим, что в прошлом году по объемам продаж из 34 представленных в Беларуси автомобильных брендов лидером стала именно LADA (было реализовано 10.342 новых автомобиля).

 

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Тэги: АвтоВАЗ авторынок

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