МИД Беларуси назвал причину требования США закрыть белорусское генконсульство в Нью-Йорке

Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке по требованию властей США прекратит свою работу 21 октября, говорится в сообщении пресс-службы белорусского МИД.

«Беларусь в рамках имеющихся ресурсов и возможностей предпримет максимальные усилия в целях сохранения уровня оказания консульских услуг своим гражданам в условиях новых ограничений США, — подчеркивается в сообщении. — В частности, граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после его закрытия должны обращаться за совершением консульских действий в посольство Республики Беларусь в США (Вашингтон)».

Состоящие на консульском учете в генконсульстве граждане Беларуси с 1 ноября будут переведены на постоянный консульский учет в посольство Беларуси в США.

«Требование США, прямым следствием которого является ухудшение условий консульского обслуживания белорусских граждан, на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о «поддержке» и «заботе» о белорусском народе, — говорится в сообщении. — Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в Вашингтоне по не зависящим от нас обстоятельствам».

Как ранее сообщалось, в июне и августе нынешнего года после возобновления старых и введения новых американских санкций Минск потребовал сократить штат посольства США до пяти человек, отозвал согласие на назначение послом Джули Фишер и разрешение на работу в стране Федерального агентства США по международному развитию (USAID).

«Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами — с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились. Будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу» — говорилось в сообщении, размещенном 31 августа на странице посольства США в «Фейсбуке».

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