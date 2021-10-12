Надежда Ермакова получила новую работу

У экс-главы Национального банка Беларуси Надежды Ермаковой новая работа. С 8 октября она избрана в Наблюдательный совет «Белинвестбанка».

Как сообщает сегодня пресс-служба банка, внеочередное общее собрание акционеров прошло еще на прошлой неделе (8 октября).

Таким образом, в новом составе Набсовета одиннадцати человек:

Сергей Калечиц (первый зампред главы Нацбанка, представитель регулятора в органах управления банка);

Дмитрий Крутой — замглавы Администрации президента, представитель государства в органах управления банка);

Дмитрий Матусевич — глава Госкомимущества, представитель государства в органах управления банка);

Елена Печень — замглавы Минфина, представитель государства в органах управления банка;

Дмитрий Ярошевич — замглавы Минэкономики, представитель государства в органах управления банка;

Александр Волосюк — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;

Надежда Ермакова — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;

Ольга Крамаренко — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;

Марина Монастырная — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;

Людмила Стефанович — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;

Александр Титов — независимый директор ОАО «Белинвестбанк».

Председателем Набсовета избран Дмитрий Матусевич, его заместителем — Сергей Калечиц.

ОАО «Белинвестбанк» — один из крупнейших универсальных банков страны, госдоля в уставном фонде которого составляет 99,08%. Он ориентирован на обслуживание физических и юридических лиц различных форм собственности и направлений деятельности, осуществляет все виды банковских операций.

В мае 2015 года подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕБРР в отношении приватизации ОАО «Белинвестбанк».

В начале декабря 2019 года глава Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев назвал расчетную стоимость всего пакета акций «Белинвестбанка».