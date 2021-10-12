Надежда Ермакова получила новую работу
У экс-главы Национального банка Беларуси Надежды Ермаковой новая работа. С 8 октября она избрана в Наблюдательный совет «Белинвестбанка».
Как сообщает сегодня пресс-служба банка, внеочередное общее собрание акционеров прошло еще на прошлой неделе (8 октября).
Таким образом, в новом составе Набсовета одиннадцати человек:
Сергей Калечиц (первый зампред главы Нацбанка, представитель регулятора в органах управления банка);
Дмитрий Крутой — замглавы Администрации президента, представитель государства в органах управления банка);
Дмитрий Матусевич — глава Госкомимущества, представитель государства в органах управления банка);
Елена Печень — замглавы Минфина, представитель государства в органах управления банка;
Дмитрий Ярошевич — замглавы Минэкономики, представитель государства в органах управления банка;
Александр Волосюк — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Надежда Ермакова — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Ольга Крамаренко — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Марина Монастырная — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Людмила Стефанович — независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Александр Титов — независимый директор ОАО «Белинвестбанк».
Председателем Набсовета избран Дмитрий Матусевич, его заместителем — Сергей Калечиц.
ОАО «Белинвестбанк» — один из крупнейших универсальных банков страны, госдоля в уставном фонде которого составляет 99,08%. Он ориентирован на обслуживание физических и юридических лиц различных форм собственности и направлений деятельности, осуществляет все виды банковских операций.
В мае 2015 года подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕБРР в отношении приватизации ОАО «Белинвестбанк».
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