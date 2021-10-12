Доллар вновь начал расти

/ Экономика
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Американская валюта спустя несколько «минусовых» сессий вновь начала расти. Об этом свидетельствуют данные с БВФБ утром 12 октября.

Доллар растет на 0,0045 пункта — 2,4765 белорусского рубля. Укрепляется и евро. Плюс составляет 0,0017 пункта — 2,8626 белорусского рубля.

А вот российский рубль сдает позиции на 0,0062 пункта — 3,4459 белорусского рубля за 100 российских.

На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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