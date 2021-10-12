Лукашенко рассказал королю Испании о «подъеме патриотизма» и «любви к своей стране»

Александр Лукашенко надеется на развитие сотрудничества с Испанией. Об этом идет речь в его поздравлении королю Филиппу VI по случаю Дня испанской нации.

По мнению белорусского правителя, подобные праздники «отмечаются подъемом патриотизма, гордости за Родину, ее историю, культуру, выдающихся деятелей». Поэтому, делает он вывод, «именно любовь к своей стране, вера в силу единства нации, преданность завещанным предками ценностям являются духовной основой существования каждого народа».

В послании выражена благодарность монарху за оздоровление в Испании детей, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС.

Лукашенко, как передает его пресс-служба, выразил надежду на «развитие сотрудничества в этом, а также в других направлениях, где мы уже добились немалых успехов».

Читайте также: