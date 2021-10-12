Несколько человек, задержанных по «делу «Белгазпромбанка», отпустили на свободу

На свободу отпустили несколько человек, задержанных по «делу «Белгазпромбанка», сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Так, мера пресечения изменена подруге Виктора Бабарико Светлане Купреевой, бывшему советнику главы банка Владимиру Сажину, бывшему личному помощнику Бабарико Дмитрию Карако и другу экс-банкира Дмитрию Жардецкому.

Светлана Купреева и Дмитрий Корако были признаны правозащитниками политическими заключенными.

По информации «Весны», Купреева находится под подпиской о невыезде.

Бывший глава «Белгазпромбанка» и экс-претендент на пост президента страны Виктор Бабарико осужден на 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Сейчас он находится в колонии № 1 (Новополоцк, Витебская область).

С 18 июня 2020 года в СИЗО остается его сын Эдуард Бабарико.

Напомним, судья Верховного суда Игорь Любовицкий 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации за нанесенный ущерб. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Поскольку дело рассматривал Верховный суд, у Бабарико не будет возможности подать апелляцию, но можно обжаловать приговор в порядке надзора.

Читайте также: