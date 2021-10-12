Лукашенко назвал космонавта Новицкого «настоящим патриотом Беларуси»

В поздравительной телеграмме российскому космонавту Олегу Новицкому по случаю его 50-летнего юбилея, Александр Лукашенко назвал его «настоящим патриотом».

«Являясь настоящим патриотом, вы постоянно поддерживаете связь с Родиной, задаете ценностные ориентиры для молодого поколения», — приводит тест пресс-служба белорусского правителя.

Он назвал символичным тот факт, что Новицкий встречает юбилей на орбите.

Олег Новицкий родился 12 октября 1971 года в Червене. В 1994 году окончил Качинское авиационное училище, в 2006-м — Военно-воздушную академию имени Гагарина. В отряд космонавтов включен 7 февраля 2007 года (14-й набор). 9 июня 2009 года на заседании Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Первый полет состоялся 23 октября 2012 года — 16 марта 2013 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-06М». Герой Российской Федерации.