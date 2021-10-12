Авиакомпания «Азимут» свяжет Минск с Калугой

Российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает новый рейс по маршруту Калуга — Минск — Калуга.

Как сообщается, уже открыта продажа авиабилетов в Минск из Калуги и обратно с 4 ноября.

Новый рейс будет выполняться в осенне-зимний период еженедельно по четвергам согласно расписанию:

А4365, вылет из Калуги в 11:00, посадка в Минске в 12:20;

А4366, вылет из Минска в 13:20, посадка в Калуге в 14:35.

В настоящее время приобрести авиабилеты можно по минимальному тарифу от 15 евро в одну сторону без учета сборов.

Ранее сообщалось, что российский авиаперевозчик в осенне-зимний период будет выполнять полеты в столицу Беларуси из Минеральных Вод еженедельно по понедельникам.