Авиакомпания «Азимут» свяжет Минск с Калугой
Российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает новый рейс по маршруту Калуга — Минск — Калуга.
Как сообщается, уже открыта продажа авиабилетов в Минск из Калуги и обратно с 4 ноября.
Новый рейс будет выполняться в осенне-зимний период еженедельно по четвергам согласно расписанию:
- А4365, вылет из Калуги в 11:00, посадка в Минске в 12:20;
- А4366, вылет из Минска в 13:20, посадка в Калуге в 14:35.
В настоящее время приобрести авиабилеты можно по минимальному тарифу от 15 евро в одну сторону без учета сборов.
Ранее сообщалось, что российский авиаперевозчик в осенне-зимний период будет