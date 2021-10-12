В Ивановском районе 15-летнего подростка подозревают в убийстве

В Ивановском районе расследуется дело об убийстве 36-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в реке Ясельда (недалеко от деревни Бусса).

Как сообщили в Следственном комитете, после того, как спасатели достали на сушу обнаруженное тело, его осмотрели судмедэксперты. Сделанный ими вывод — смерть носит криминальный характер.

«По подозрению в совершении преступления задержаны 33-летняя бывшая супруга погибшего, ее 15-летний сын, а также нынешний 41-летний сожитель женщины. С их участием проводятся следственные действия», — сообщили в СК.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 15 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное группой лиц) УК.