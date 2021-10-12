Из-за санкций против «Беларуськалия» Литва приостанавливает проект по развитию железной дороги

В связи с введенными Евросоюзом и США санкциями в отношении «Беларуськалия» Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) временно останавливают проект развития участка основой железнодорожной линии страны стоимостью 60 млн евро.

Предприятие ЛЖД LTG Infra объяснило решение об остановке строительных работ на участке второго пути Плунге-Шатейкяй пересмотром инвестиционной отдачи, пишет delfi.lt .

Как сообщает компания, в ближайшее время начнутся процедуры расторжения подписанного в конце 2019 года договора стоимостью 56,5 млн евро с компанией Kauno tiltai. Предприятие должно было реконструировать 13,9 км железной дороги и проложить такой же участок новой дороги, реконструировать мосты и переходы, стрелки, переезды, модернизировать ж/д станции Плунге и Шатейкяй. Реализация проекта позволила бы увеличить скорость пассажирских поездов со 120 до 160 км в час, а грузовых — с 90 до 120 км в час.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявлял, что с декабря продукция белорусского калийного комбината не будет перевозиться через Литву.

Вместе с тем, в Белорусской калийной компании подчеркнули, что продолжат работать «в существующих рамках», «прилагая все усилия для выполнения обязательств перед партнерами».

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

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