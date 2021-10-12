Седьмое поражение кряду. Кондратьев посетовал на отсутствие удачи

Национальная сборная Беларуси по футболу проиграла очередной поединок. На этот раз подопечные Георгия Кондратьева уступили дома (в Казани) чехам. Встреча проходила в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 .

Фото АБФФ

По словам наставника «красно-зеленых», в этом отборочном турнире команде катастрофически не везет в плане реализации моментов. Плюс на этом тренировочном сборе сказались кадровые проблемы. В качестве примера он привел ситуацию с центральными защитниками: «Мы не смогли вызвать по разным причинам восемь игроков этого амплуа».

В целом он похвалил команду, отметив, что футболисты старались. Вместе с тем, подчеркнул Кондратьев, необходимо избавляться от детских ошибок: «На таком уровне более мастеровитые команды за них сразу наказывают».

В своем предпоследнем матче отбора белорусы уступили — 0:2.

Состав белорусской команды: Павлюченко, Бегунов, Селява (Садовничий, 46), Юденков, Печенин, Климович (Соловей, 78), Быков, Седько, Эбонг, Антилевский (Р.Лисакович, 68), В.Лисакович.

Расписание оставшихся матчей в квинтете Е:

13.11.

Бельгия — Эстония;

Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

Чехия — Эстония;

Уэльс — Бельгия.

Ну а пока турнирное положение в группе следующее:

Бельгия — 16 очков (после 6 матчей), Чехия — 11 (7), Уэльс — 11 (6), Эстония — 4 (6), Беларусь — 3 (7).

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.