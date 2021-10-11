ГПК не согласен с «бездоказательными» обвинениями погранстражи Польши

В Госпогранкомитете ответили на обвинения, поступившие от погранстражи Польши в адрес белорусских пограничников. В ведомстве также выразили надежду, что польская сторона вернется к исполнению обязательств по беженцам, информирует официальный телеграм-канал ГПК.

Как отметили в Госпогранкомитете, соседняя страна обвинила пограничников Беларуси в очередной раз бездоказательно.

«Польские пограничники утверждают в Twitter, что Госпогранкомитет Беларуси вводит общественность в заблуждение публикацией "Семьи беженцев выгоняют из Польши. Теперь и с детьми-инвалидами". В сообщении польской пограничной стражи говорится о том, что семья из Ирака с ребенком-инвалидом уже несколько дней находится в одной из больниц Польши. Мы надеемся, что это действительно так, — отметили в ГПК. — После многочисленных, но неудачных попыток незаконного вытеснения в Беларусь группы беженцев, в составе которой и были иракцы с ребенком-инвалидом, польские силовики действительно забрали и увезли этих иностранцев».

В Госпогранкомитете обратили внимание на то, что видео было опубликовано во вторник, 5 октября. С того момента прошла почти неделя, но реакция польской стороны последовала только сейчас.