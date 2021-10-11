Кондратьев назвал состав футбольной сборной на матч с Чехией

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Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев определился с составом на матч с чехами в рамках квалификации чемпионата мира-2022. В списке нет большинства ведущих игроков страны.

Фото: АБФФ

Поединок в Казани стартует сегодня, 11 октября, в 21:45.

БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Бегунов, Селява, Юденков, Печенин — Быков, Климович, Седько — Антилевский, Эбонг, Лисакович (к).

ЧЕХИЯ: Вацлик — Виснер, Челустка, Зима, Матею — Садилек, Соучек (к) — Пешек, Гложек, Выдра — Шик.
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Тэги: футбол-ЧМ-2022 белорусский футбол Персона: Виталий Лисакович

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