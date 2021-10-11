Минчане добровольно сдали милиции более полусотни единиц оружия

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В период с 4 по 8 октября в Минске проведено республиканское специальное комплексное мероприятие «Арсенал».

Только за первый день мероприятия из оборота изъято 4 единицы незарегистрированного оружия, 3349 боеприпасов, а также 165 г пороха. Гражданами добровольно сдано 32 единицы незарегистрированного оружия, 3298 боеприпасов и 1,65 кг пороха, сообщили в столичной милиции.

В итоге акции в связи с установлением противопоказаний к дальнейшему владению оружием изъято 86 единиц зарегистрированного оружия, добровольно сдано 54 единицы.

По ст.24.31 КоАП за нарушение сроков продления действия разрешения на ношение и хранение оружия 19 владельцев привлечено к административной ответственности.
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Тэги: Мингорисполком арсенал оружие

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