Более тысячи фур ожидают на границе с Литвой

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на вечер 11 октября, выезда ожидает более 2,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более 200 большегрузов, «Котловка» — 370, «Каменный Лог» — более 260, «Бенякони» — свыше 220, «Привалка» — более 280 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 270 фур, «Берестовица» — более 280, «Козловичи» — свыше 550.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 90 грузовиков, «Урбаны» — свыше 180.