Три человека погибли при пожаре возле Гомеля

Три человека погибли при пожаре в Зябровке Гомельского района, сообщили в МЧС.

Фото: МЧС

Утром 11 октября спасатели прибыли к месту вызова, горела кровля одноэтажного четырехквартирного жилого дома.

В одной из квартир на полу в комнате обнаружили мужчину и его сестру, которые были в гостях у пенсионера 1956 года рождения. В соседней комнате нашли и хозяина без признаков жизни. Спасатели вынесли всех на чистый воздух. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть двух мужчин и женщины.

Огонь уничтожил кровлю, 30 кв.м потолочного перекрытия, повреждено имущество в квартирах, закопчены стены и потолок.

Причина произошедшего устанавливается.