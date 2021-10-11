Сентябрьский уровень инфляции в Беларуси — самый высокий за последние восемь лет

На 1,33% выросли потребительские цены в Беларуси за сентябрь 2021 года, сообщает Национальный статистический комитет. Это в 7,4 раза больше августовского показателя (0,18%).

Продовольственные товары подорожали на 2,05%, непродовольственные — на 0,98%, услуги — на 0,53%.

Сентябрьский уровень инфляции оказался самым высоким за последние восемь лет, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных Белстата. В сентябре 2020 года цены выросли на 0,94%, в сентябре 2019-го — на 0,46%, 2018-го — на 0,81%, 2017-го — на 0,25%, 2016-го — на 0,67%, 2015-го — на 1,33%, 2014-го — на 1,23%, 2013-го — на 1,67%.

За девять месяцев этого года цены увеличились на 7,51%, что стало наибольшим показателем за последние пять лет. В январе—сентябре 2020 года цены возросли на 4,74%, за такой же период 2019 года — на 3,37%, 2018-го — на 3,71%, 2017-го — на 2,71%, 2016-го — на 8,32%.

Цены на продовольствие увеличились на 7,78%, непродовольственные товары — на 8,48%, услуги — на 5,88%