ЕС объявил о новых санкциях за Крым

Евросоюз расширил санкции против России за аннексию украинского Крыма. В санкционный список вошли восемь человек, сообщается на сайте Совета Европы 11 октября.

«Совет считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в официальном журнале ЕС.

В список лиц, внесенных в санкционный список ЕС, входят сотрудники правоохранительных органов – судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за исполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

«Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», – говорится в пресс-релизе ЕС.

Среди попавших под санкции:

«судья Верховного суда» Крыма Галина Редько,

«начальник УФСБ» по Крыму и городу Севастополю Леонид Михайлюк,

«судья Киевского районного суда» города Симферополь Андрей Долгополов,

«прокурор» Южного военного округа Евгений Колпиков,

«судья Киевского районного суда» Симферополя Михаил Белоусов,

«председатель Киевского районного суда» Симферополя Андрей Долгополов,

«следователь» Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе Магомед Магомедов,

«замглавы Центрального районного суда» Симферополя и бывший «судья Киевского районного суда» Симферополя Виктор Можелянский,

«начальник» Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

В пресс-релизе ЕС указано, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.