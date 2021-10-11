Служебный автомобиль милиции попал в ДТП в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 60

В Минске произошло ДТП с участием служебного автомобиля милиции, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: ГАИ

Утром 11 октября сотрудники ГАИ при преследовании бесправника двигались по улице Уральской, на пересечении с улицей Фроликова при осуществлении разворота с включенными проблесковыми маячками столкнулись с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП милиция

Другие материалы на эту тему:

За любовь народную. Милиционер в маске снялся на видео с милым котиком

За любовь народную. Милиционер в маске снялся на видео с милым котиком

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

Революция должна победить. Экс-милиционер предлагает коллегам выход из кризиса

Революция должна победить. Экс-милиционер предлагает коллегам выход из кризиса

В милицейских авто спешно тонируют стекла. Кого за ними хотят спрятать?

В милицейских авто спешно тонируют стекла. Кого за ними хотят спрятать?