Служебный автомобиль милиции попал в ДТП в Минске

В Минске произошло ДТП с участием служебного автомобиля милиции, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: ГАИ

Утром 11 октября сотрудники ГАИ при преследовании бесправника двигались по улице Уральской, на пересечении с улицей Фроликова при осуществлении разворота с включенными проблесковыми маячками столкнулись с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.