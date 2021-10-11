Супругов из Минска арестовали почти на 100 суток за частную переписку

За экстремизм в частной переписке супругов из Минска Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича по итогам семи судебных заседаний арестовали почти на 100 суток.

Протоколы составляют по ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Семейную пару обвиняют в «пересылке сообщений друг другу в частной переписке из экстремистских телеграм-каналов», сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

11 октября суд Ленинского района столицы рассмотрел очередное административное дело против 27-летней Крупенич-Кондратьевой. Она просила судью не отправлять ее снова на «сутки», а наложить штраф, однако судья Юлия Инчина приняла решение об аресте на 14 суток.

Сергею Крупеничу присудили 15 суток административного ареста несколько дней назад.

Супругов задержали 15 июля. После этого в одном из государственных телеграм-каналов появилось «покаянное видео» с Крупенич-Кондратьевой. Утверждалось, что она прислала в экстремистский канал личные данные детей сотрудников милиции. Тогда в отношении каждого из супругов составили сразу три протокола по ст. 19.11 КоАП. На свободу после 41-суточного ареста они вышли 25 августа, а на следующий день в РУВД на обоих составили новые протоколы, и пара получила еще 15 суток ареста.

Правозащитники отмечают, что некоторые протоколы рассматривали фактически в закрытом режиме — в расписание заседаний суда эти разбирательства вносили уже после их окончания.