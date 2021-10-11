В Беларуси зарегистрировали 1943 новых случая COVID-19 за сутки

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1943 пациента с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, выписано 1135 человек, умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

10 октября было зафиксировано 1979 новых случаев коронавируса, 9 октября — 1998 (повторение суточного рекорда), 8-го — 1995 случаев, 7-го — 1983, 6-го — 1991, 5-го — 1978, 4-го — 1872, 3-го — 1899, 2-го — 1998.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 559 715 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 534 256 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4304 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 28 844 теста на коронавирус, что в 1,4 раза меньше, чем днем ранее (43 082). Всего в стране проведено 8 889 332 теста.