В Гродненской области начался второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны

Второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области проходит 11—22 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В рамках проверки комиссия Генерального штаба Вооруженных сил оценит «эффективность работы должностных лиц областного и девяти районных исполнительных комитетов области по руководству подготовкой территориальной обороны».

В военном ведомстве напомнили, что в ходе первого этапа проверки, который прошел 6—23 июля, учебно-боевые задачи выполняли сформированные территориальные войска Мостовского района Гродненской области.