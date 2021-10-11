В Гродненской области начался второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны

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Второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области проходит 11—22 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Минобороны

В рамках проверки комиссия Генерального штаба Вооруженных сил оценит «эффективность работы должностных лиц областного и девяти районных исполнительных комитетов области по руководству подготовкой территориальной обороны».

В военном ведомстве напомнили, что в ходе первого этапа проверки, который прошел 6—23 июля, учебно-боевые задачи выполняли сформированные территориальные войска Мостовского района Гродненской области.
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Тэги: Минобороны Генштаб Город: Гродно

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