Четыре месяца подряд связывающие Украину и Беларусь ЛЭП используются лишь для питания приграничных поселений

В сентябре технологические перетоки электроэнергии, обусловленные параллельной работой энергосистем Украины и Беларуси, составили всего 136 тыс. киловатт-часов, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Именно такое количество электричества было использовано для питания тупиковых потребителей в приграничных поселениях двух стран.

Экспорт электричества в энергосистему Беларуси в течение года не осуществлялся, импорт из нее не ведется с июня.

26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. Технически решение было оформлено как ограничение до нуля пропускной способности трансграничных линий электропередачи между Украиной и государствами, не входящими в Энергетическое сообщество — международную организацию, объединяющую Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в него не входят.

Документ аннулировал результаты годовых аукционов по распределению на 2021 год пропускной способности межгосударственных линий между Украиной и странами вне Энергетического сообщества.

Действие документа не коснулось маломощных линий электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец, которые обеспечивают питание приграничных населенных пунктов Украины и Беларуси.

29 сентября НКРЕКП продлила запрет на импорт до 1 ноября. «В дальнейшем вопрос о продлении запрета импорта электроэнергии из указанных стран будет решаться в зависимости от ситуации с накоплением топлива производителями, которые генерируют электроэнергию с использованием угля, для надлежащего прохождения осенне-зимнего периода», — сообщили в комиссии.

С начала 2021 года Украина была единственным покупателем белорусской электроэнергии. Так, за пять месяцев в украинскую энергосистему было поставлено 522,612 тыс. кВт·ч электричества: в январе — 180,589 тыс., феврале — 271,462 тыс., марте — 51,477 тыс., апреле — 8,112 тыс., мае — 10,972 тыс.

Данные белорусской статистики на этот счет отсутствуют — несколько месяцев назад Национальный статистический комитет прекратил публиковать актуальные сведения об экспорте и импорте электроэнергии и изъял из своих баз информацию об этом за все месяцы с начала 2021 года.