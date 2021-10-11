Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 11 октября
Европейская валюта укрепилась на первых торгах недели на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Российский рубль укрепился на 0,0109 пункта — 3,4521 белорусского рубля за 100 российских. Добавил 0,0006 пункта и евро — 2,8609 белорусского рубля.
А вот доллар и сегодня упал. Минус составил 0,0055 пункта — 2,472 белорусского рубля.
На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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