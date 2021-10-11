На вторник объявлен желтый уровень опасности

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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается 12 октября.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, в отдельных районах по востоку страны ожидаются заморозки 0..-4°С.

МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.

«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября зафиксировано семь новых температурных минимумов.

 

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Тэги: прогноз погоды заморозки

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