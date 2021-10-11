За выходные в страны ЕС не впустили 1402 нелегала со стороны Беларуси

За минувшие выходные в страны Европейского союза не впустили 1402 мигранта, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 9 и 10 октября было зафиксировано соответственно 739 и 538 попыток нелегального проникновения иностранцев с белорусской территории. В субботу задержали 6 мигрантов, в воскресенье — 8 (все граждане Ирака), остальных в страну не впустили.

Кроме того, в выходные за пособничество в нелегальной миграции задержали 22 человека, в том числе граждане Германии, Грузии, Египта, Ирана, Польши, России и Украины.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что 9 и 10 октября в страну не впустили 39 и 56 нелегалов соответственно. По данным ведомства, со 2 августа, когда пограничникам приказали не пропускать, а возвращать мигрантов на территорию Беларуси, таких случаев зафиксировано 3493.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что 9 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 21 иностранцем, 10 октября — 23. Задержанных нет.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1618 нелегальных мигрантов. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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