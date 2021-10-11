Тихановская на конференции в Нюрнберге: мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить верховенство права в Беларуси

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская на правовой конференции в Нюрнберге (Германия), организованной 11 октября Народным антикризисным управлением, призвала приложить максимум усилий для восстановления верховенства права в Беларуси.

По ее словам, верховенство права является «основой любой действующей демократии, основополагающим принципом любого свободного правительства». Верховенство права, подчеркнула она, гарантирует многие преимущества свободы, в том числе «возможность высказывать свое мнение, быть в безопасности в собственном доме, бастовать, выбирать власти по своему желанию». «Однако очень часто эти свободы воспринимаются как должное. Очень часто верховенство права понимается неправильно», — констатировала она.

«Сегодня в Беларуси нет верховенства права, белорусы оказались в ситуации полного правового дефолта, — заявила Тихановская. — В ситуации, когда 200 человек могут быть арестованы и привлечены к ответственности только за то, что они написали свое мнение в интернете, как это произошло неделю назад, или когда мы слышим истории о бесчеловечном отношении к политзаключенным, мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить верховенство права в Беларуси».

Для этого, по ее словам, необходимо предпринять «несколько очень важных шагов». «Мой офис ежедневно работает в сфере права, — сказала демократический лидер. — Мы говорим не только о судебном преследовании виновных, но и о реабилитации и компенсации жертвам политических репрессий. Вместе с Венецианской комиссией мы определяем необходимые изменения в уголовном и административном кодексах, законах об адвокатуре и средствах массовой информации. Наш офис также поддерживает все усилия по привлечению режима к ответственности за нарушение Конвенции против пыток и угон самолета Ryanair. Я рассчитываю на поддержку международного сообщества в этой работе».

Она также считает, что демократическим странам необходимо «продолжить поддержку международной платформы по сбору, проверке и документированию доказательств нарушений прав человека в Беларуси, продвигать дела универсальной юрисдикции и уголовные дела против Лукашенко; начать применять международные конвенции для подачи страновых жалоб в международные органы на режим в Беларуси, лишить его права голоса в ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — БелаПАН.), Интерполе и других международных организациях; обеспечить финансирование проверочной группы Управления верховного комиссара по правам человека для расследования ситуации с правами человека в Беларуси, поскольку ее бюджет был сильно урезан».

По ее словам, все это «не так просто осуществить, но это выполнимо». Она призвала всех участников конференции «обсудить эти предложения и найти лучший способ добиться восстановления верховенства права в Беларуси».

«Я хочу, чтобы мы продолжали нашу борьбу за справедливость и свободу. На карту поставлены человеческие жизни, человеческое достоинство и просто будущее нашей страны. Нам нужно привлечь к ответственности власть имущих, мы должны серьезно относиться к каждому нарушению верховенства права, нам нужна настоящая международная солидарность и поддержка. Нам нужно быть смелыми и отважными», — подытожила демократический лидер.

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