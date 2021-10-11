Доллар продолжает падать, евро демонстрирует рост утром 11 октября

/ Экономика
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Открылись первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты показывают по данным на 10:15 следующие результаты:

  • доллар — 2,4706 белорусского рубля (−0,0069 пункта);
  • российский рубль — 3,4411 белорусского рубля (−0,0001 пункта);
  • евро — 2,8613 белорусского рубля (+0,001 пункта).

На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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