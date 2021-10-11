Пятеро человек погибло в огне в воскресенье

В воскресенье, 10 октября, в Беларуси огонь унес жизни пяти человек.

Как сообщает МЧС, о пожарах со смертельными исходами стало известно:

в 02:49 в деревне Волковщина (Миорский район) — погиб мужчина (1968 г.р.);

в 06:09 в деревне Маково (Ганцевичский район) — погиб мужчина (1961 г.р.);

в 06:13 в Вилейке — погиб парень (2002 г.р.);

в 21:52 в Минске — погиб мужчина (1983 г.р.);

в 22:24 в Минске — погиб мужчина (1941 г.р.).

Всего с начала года на территории страны произошло 4843 пожара (за аналогичный период прошлого года — 4649), на которых погиб 461 человек (445).