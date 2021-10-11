СМИ: президент Чехии находится в реанимации

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Глава чешского государства Милош Земан находится в реанимации Центрального военного университетского госпиталя в Праге.

Эту информацию подтвердил лечащий врач президента Мирослав Заворал, не уточнив точный диагноз 77-летнего политика, пишет DW (местные СМИ не исключают, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени).

Накануне, 9 октября, в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов парламента страны. После подсчета 100% бюллетеней оказалось, что возглавляемое действующим премьером Чехии Андреем Бабишем движение АНО проиграло выборы, незначительно уступив оппозиционному альянсу «Вместе».

 

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Тэги: Чехия Персона: Милош Земан

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