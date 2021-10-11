СМИ: президент Чехии находится в реанимации
Глава чешского государства Милош Земан находится в реанимации Центрального военного университетского госпиталя в Праге.
Эту информацию подтвердил лечащий врач президента Мирослав Заворал, не уточнив точный диагноз 77-летнего политика, пишет
Накануне, 9 октября, в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов парламента страны. После подсчета 100% бюллетеней оказалось, что возглавляемое действующим премьером Чехии Андреем Бабишем движение АНО