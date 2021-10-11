Дефицит госбюджета превысил 1 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2021 года дефицит государственного бюджета Беларуси составил чуть более 1 млрд рублей, или менее 1% ВВП министр финансов Юрий Селиверстов.

«С бюджетом этого года все будет хорошо. Опасений по этому поводу быть не должно. Изначально, когда мы формировали бюджет текущего года нашей страны, мы исходили из консервативных оценок. Непонятно было, как страна выйдет из пандемии, как будут выходить из пандемии все наши коллеги, которые приобретают наши товары, работы и услуги, сколько мы сможем заработать для страны в целом», — описал ситуацию Селиверстов, заявил в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, сначала был достаточно весомый дефицит на уровне 4 млрд рублей, который в начале года «с учетом уточнений всевозможных» возрос до 6 млрд (более 3% ВВП), которые планировалось покрыть за счет «той подушки, которую мы скопили, не потратив все до последнего в предыдущие годы».

Министр ожидает, что страна до конца года не сможет «полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того, плюс определенные отрасли подвержены санкционному давлению».

«Но каких-то сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств или, значит, каких-то дополнительных мер, которые потребуется принять и они отразятся на благосостоянии граждан, такого не будет», — пообещал Селиверстов.

Бюджет будущего года, пояснил чиновник, планируется «в сжатых, экономных условиях», в соответствии с термином «бюджетная консолидация»: «Группируются все доходы, отказываемся от расходов, которые могут подождать, чтобы максимально быть в балансе».

«Рост заработной платы в любом случае будет. Он будет иметь реальное значение, то есть будет выше, чем инфляция», — сказал министр.