Министр лесного хозяйства объяснил рост вырубки леса

Вырубка леса в Беларуси растет, но при этом растут и лесные площади, заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

«Увеличивается лесистость в Беларуси, поэтому здесь достаточно тоже всё благополучно», — сказал чиновник в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его словам, вырубка лесов связана с их старением. «Мы должны понимать одно с вами: лес имеет возраст, после которого идут естественные процессы распада. Мы должны приходить и вовремя снимать урожай. Если лес к этому времени не вырубить, начнется, как мы это называем, естественный распад древостоя — мы просто его потеряем», — отметил министр.

«Страна потеряет деньги, наши люди потеряют работу, зарплату и так далее. Вырубка растет, но она растет на принципах неистощительности и научном обосновании этого всего», — подчеркнул Дрожжа.

Комментируя заявления о массовой вырубке лесов, он сказал, что «отдельные члены нашего общества говорят об отдельно взятом участке леса», и предложил им прийти в министерство. «Мы бы там для вас устроили дни, тебе откроют талмуд, подскажут, расскажут. У нас весь лесной фонд оцифрован. Отпуск древесины производится с фиксацией географических координат, полной идентификацией, кто отпустил, с формированием электронного провозного документа, со всеми вытекающими», — добавил чиновник, подчеркнув, что в ведомстве видят «онлайн все перемещение древесины».

«Ни одного куба древесины со страны не вывозится, — заявил Дрожжа. — Более того, мы сегодня говорим о том, что уже доска — это полуфабрикат и его тоже не нужно вывозить».

По его словам, за рубеж продают паллетную заготовку и пиломатериалы. «И если мы говорим о девяти месяцах, у нас экспорт доски к уровню 2020 года снизился на 5%. Но на фоне этого у нас поднимается потребление внутри страны. Мы больше уходим во внутренний рынок. Я говорю об организациях Министерства лесного хозяйства», — пояснил глава ведомства.

Дрожжа признал напряженную ситуацию с дровами, которая, по его словам, сейчас снята. «Потребление дров в этом году населением в сравнении с 2020-м выросло на 25—30%. Мы можем это связывать, общаясь с теми же людьми, что есть некое понимание того, что прошлая зима была более суровая, чем обычно. Мы актуализировали все договоры с топливоснабжающими организациями — пошли на увеличение, плюс мы оперативно организовали работу техники, потому что в основе своей стояла проблема не в дровах, а в их привозке», — пояснил чиновник.