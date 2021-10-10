На понедельник объявлен желтый уровень опасности

Неблагоприятные погодные явления, которые сопровождают Беларусь все последние ночи, сохранятся и 11 октября.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С (в Минске — 0..-2°С, в окрестностях столицы до -4°С).

МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.

«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября зафиксировано семь новых температурных минимумов.