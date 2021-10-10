Около 2700 фур застряло на границе Беларуси со странами ЕС
Около 2700 большегрузных автомобилей стоит в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с тремя странами Евросоюза.
Большего всего — примерно 1500 — стоит в «колейке» на литовском направлении:
- Котловка — более 350;
- Бенякони — более 340;
- Каменный Лог — более 320;
- Привалка — более 270;
- Видзы — более 210.
Своего выезда в Польшу ожидает более 840 грузовиков:
- Козловичи — более 550;
- Берестовица — более 150;
- Брузги — более 140.
Более 320 фур стоит в очереди на латвийском направлении:
- Урбаны — более 220;
- Григоровщина — более 100.