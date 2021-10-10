Около 2700 фур застряло на границе Беларуси со странами ЕС

/ Общество
Просмотров: 33

Около 2700 большегрузных автомобилей стоит в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с тремя странами Евросоюза.

Большего всего — примерно 1500 — стоит в «колейке» на литовском направлении:

  • Котловка — более 350;
  • Бенякони — более 340;            
  • Каменный Лог — более 320;   
  • Привалка — более 270;             
  • Видзы — более 210.    

Своего выезда в Польшу ожидает более 840 грузовиков:

  • Козловичи — более 550;
  • Берестовица — более 150;      
  • Брузги — более 140.

Более 320 фур стоит в очереди на латвийском направлении:

  • Урбаны — более 220;
  • Григоровщина — более 100.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: очереди фур на границе