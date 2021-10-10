Около 2700 фур застряло на границе Беларуси со странами ЕС

Около 2700 большегрузных автомобилей стоит в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с тремя странами Евросоюза.

Большего всего — примерно 1500 — стоит в «колейке» на литовском направлении:

Котловка — более 350;

Бенякони — более 340;

Каменный Лог — более 320;

Привалка — более 270;

Видзы — более 210.

Своего выезда в Польшу ожидает более 840 грузовиков:

Козловичи — более 550;

Берестовица — более 150;

Брузги — более 140.

Более 320 фур стоит в очереди на латвийском направлении:

Урбаны — более 220;

Григоровщина — более 100.