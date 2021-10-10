Посол Великобритании: мы будем и дальше работать над тем, чтобы число казней сокращалось

Великобритания выступает против применения смертной казни, заявила посол этой страны в Беларуси Жаклин Перкинс в обращении по случаю Международного дня против смертной казни, который отмечается 10 октября.

«Ни одна человеческая система правосудия не является безупречной, — считает британский дипломат. — Иногда совершаются ошибки и осуждаются невиновные люди. Это может произойти где угодно, но в странах, где смертная казнь все еще применяется, такие трагические ошибки невозможно исправить». «Это одна из причин, по которой Великобритания выступает против смертной казни независимо от обстоятельств», — пояснила Перкинс.

«Мы будем и дальше работать над тем, чтобы число казней сокращалось, и призывать страны, в которых сохраняется смертная казнь, ввести мораторий или, в идеале, полностью отменить смертную казнь», — заявила она.

Ранее, напомним, послы еще нескольких европейских стран в Беларуси, в том числе Швеции, Франции и Швейцарии, выступили за отмену смертной казни . С аналогичным видеообращением выступил и глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.