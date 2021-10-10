Посол ЕС: смертная казнь должна быть удалена из системы правосудия всех обществ, в том числе белорусского

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Смертная казнь должна быть «безвозвратно удалена» из системы правосудия всех обществ, включая белорусское, заявил глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель в обращении по случаю Международного дня против смертной казни, который отмечается 10 октября.

«Беларусь остается единственной страной в Европе, которая применяет смертную казнь, — сказал дипломат. — Власти всегда скупо сообщали о наказаниях, однако в последнее время эта процедура стала еще более секретной. Часто даже семьям заключенных не дают узнать, были ли казнены их осужденные на смерть родственники, и если да, то кто из них жив, а кто нет».

Так, по словам Шубеля, «до сих пор неясно, был ли казнен в августе или сентябре Виктор Скрундик, осужденный на смерть в марте 2020 года, так как на это намекают лишь неоднозначные сообщения государственного телевидения». Кроме того, он отметил, что «родственники другого приговоренного к смертной казни, Виктора Павлова, считают, что его «скорее всего» казнили до июня этого года, но официального подтверждения они не получили».

«Мир сформулировал с дюжину сильных аргументов против смертной казни, поэтому, наряду с пытками и рабством, она должна быть безвозвратно удалена из системы правосудия всех обществ, в том числе, конечно, белорусского», — резюмировал посол ЕС.

Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

 

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Тэги: смертная казнь Персона: Дирк Шубель

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