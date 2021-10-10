Ирак приостановил все полеты в Беларусь

По данным польских спецслужб, Управление гражданской авиации Ирака приостановило авиасообщение из Ирака в Беларусь, в том числе запрет касается и катарских авиакомпаний.

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Как сообщил 9 октября пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, «для граждан Ирака будут осуществляться только обратные рейсы из Беларуси».

Жарын напомнил, что «миграционный путь находится под постоянным контролем Минска», пишет polskieradio.pl . Он рассказал о маршруте миграции: «В последние месяцы было налажено воздушное сообщение из Багдада, Стамбула, Дамаска, Бейрута и Москвы».

С мая по август режиму Лукашенко «удалось переправить более 10 тысяч человек по этим миграционным маршрутам». «Эти люди до сих пор приезжают в Беларусь и находятся там на законных основаниях», — сообщил пресс-секретарь.

По данным Пограничной службы Польши, ежедневно около полутора тысяч человек пытаются нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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