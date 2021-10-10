Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.979 новых случаев COVID-19

/ Общество
Просмотров: 19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.979 пациентов с COVID-19.

Фото pixabay.com

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, выписано 1.935 человек, умерли 14 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

9 октября было зафиксировано 1.998 новых случаев коронавируса (суточный рекорд), 8 октября — 1.995 случаев, 7-го — 1.983, 6-го — 1.991, 5-го — 1.978, 4-го — 1.872, 3-го — 1.899, 2-го — 1.998, 1-го — 1.993.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 557.772 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 533.121 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.289 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 43.082 теста на коронавирус (днем ранее — 41.809). Всего в стране проведено 8.860.488 тестов.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Инфекционист: привились миллионы, осложнения возникли у нескольких десятков

Инфекционист: привились миллионы, осложнения возникли у нескольких десятков

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь