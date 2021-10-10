Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.979 новых случаев COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.979 пациентов с COVID-19 .

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Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, выписано 1.935 человек, умерли 14 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

9 октября было зафиксировано 1.998 новых случаев коронавируса (суточный рекорд), 8 октября — 1.995 случаев, 7-го — 1.983, 6-го — 1.991, 5-го — 1.978, 4-го — 1.872, 3-го — 1.899, 2-го — 1.998, 1-го — 1.993.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 557.772 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 533.121 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.289 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 43.082 теста на коронавирус (днем ранее — 41.809). Всего в стране проведено 8.860.488 тестов.