Правозащитник обратился в милицию с просьбой о розыске «смертника»

Правозащитник Павел Левинов обратился в МВД Беларуси с заявлением об объявлении в розыск приговоренного к высшей мере наказания Виктора Павлова, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
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По доверенности близкой родственницы осужденного, Левинов защищает его интересы в Комитете ООН по правам человека.
Правозащитник считает, что приговоренный к расстрелу мог пропасть без вести. В частности, отметил Левинов, дежурный по СИЗО № 1 сообщил ему, что Виктор Павлов «за данным учреждением не числится». При этом в государственных СМИ не было сообщений о том, что в отношении его подзащитного приговор приведен в исполнение.
«При таких обстоятельствах есть все основания полагать, что Виктор Павлов пропал без вести. Поэтому я обратился в МВД с просьбой начать его розыск и по его результатам проинформировать меня о причине исчезновения и месте нахождения моего подопечного», — прокомментировал ситуацию Левинов.
Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
Ранее сообщалось, что Европейский союз и Совет Европы вновь призвали власти Беларуси к отмене смертной казни в заявлении по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни, который отмечают 10 октября.