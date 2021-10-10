Правозащитник обратился в милицию с просьбой о розыске «смертника»

Правозащитник Павел Левинов обратился в МВД Беларуси с заявлением об объявлении в розыск приговоренного к высшей мере наказания Виктора Павлова, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

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По доверенности близкой родственницы осужденного, Левинов защищает его интересы в Комитете ООН по правам человека.

Правозащитник считает, что приговоренный к расстрелу мог пропасть без вести. В частности, отметил Левинов, дежурный по СИЗО № 1 сообщил ему, что Виктор Павлов «за данным учреждением не числится». При этом в государственных СМИ не было сообщений о том, что в отношении его подзащитного приговор приведен в исполнение.

«При таких обстоятельствах есть все основания полагать, что Виктор Павлов пропал без вести. Поэтому я обратился в МВД с просьбой начать его розыск и по его результатам проинформировать меня о причине исчезновения и месте нахождения моего подопечного», — прокомментировал ситуацию Левинов.

Верховный суд оставил в силе смертный приговор Виктору Павлову, который осужден за убийство двух женщин в деревне Присушино Витебского района. Апелляционные жалобы адвокатов Павлова оставлены без удовлетворения. Такое определение 12 ноября 2019 года вынесла судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда во главе с заместителем председателя суда Русланом Анискевичем.

Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Совет Европы вновь призвали власти Беларуси к отмене смертной казни в заявлении по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни, который отмечают 10 октября.

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