Минувшей ночью на семи метеостанциях обновлены температурные минимумы

Вторую ночь подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды холода.

В ночь на 10 октября зафиксировано семь новых температурных минимумов, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by. Как и накануне, морознее всего было в Езерище на крайнем севере Витебской области — 5,7 градуса ниже нуля. Прежний локальный антирекорд ночи составлял минус 4,4 градуса (зарегистрирован в 2010 году).

Перекрыты экстремумы также в Бобруйске — 4,6 градуса мороза (4,5 в 1959 году), Березинском заповеднике — 4,5 (3,3 в 2010-м), Орше — 4 (3,6 в 2010-м), Лельчицах — 3,8 (3,2 в 1979-м), Октябрьском — 3,5 (3 в 2002-м) и Мстиславле — 2 (1,3 в 2010-м).

В Василевичах повторен антирекорд, зафиксированный 10 октября 1959 года, — 5,2 градуса ниже нуля.

Как сообщал БелаПАН, 9 октября пал антирекорд ночи за весь период инструментальных метеонаблюдений: 6,6 градуса мороза в Езерище против 5,9 градуса в 2015 году в Орше. В Минске переписан экстремум 1925 года (3,6 против 2,1).

Антирекорд ночи 10 октября устоял (минус 9,8 градуса в 2015 году на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе).

Ранее сообщалось, что в Беларуси обновился абсолютный температурный минимум ночи на 9 октября за весь период инструментальных метеонаблюдений.