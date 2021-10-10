Правозащитники: политзаключенного Эдуарда Пальчиса обвиняют по четырем статьям УК

Политзаключенному блогеру Эдуарду Пальчису предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитники предполагают, что это ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков), ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 130 УК (разжигание социальной вражды), ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь).

Это означает, что уголовное дело против политзаключенного скоро окажется в суде, отмечают правозащитники.

Пальчиса задержали в конце сентября 2020 года. Его заочно наказали 30 сутками ареста по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Но после ареста блогер так и не вышел на свободу. Что конкретно вменяют Пальчису, официально до сих пор неизвестно.

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