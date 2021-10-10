Авиакатастрофа в Татарстане: 15 погибших, семеро раненых

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Сегодня рано утром недалеко от аэродрома Мензелинска разбился легкомоторный самолет L-410, на борту которого находился экипаж и парашютисты из местного аэроклуба.

Погибло 15 человек. Пятерых раненых доставят в Набережные Челны, одного в тяжелом состоянии собираются транспортировать санитарной авиацией в Республиканскую клиническую больницу в Казань.

Как сообщили в республиканском МЧС, сигнал о крушении поступил примерно в 09:20. Борт упал практически сразу после взлета с аэродрома, пролетев чуть более одного километра.

По одной из предварительных версий случившегося, причиной мог стать перегруз. Также криминалисты не исключают техническую неисправность самолета и ошибки при пилотировании.

 

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Тэги: авиакатастрофа Город: Мензелинск

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