СМИ: с начала августа через Беларусь в Германию попало почти 4 тысячи беженцев

Только за первую неделю октября через Беларусь в Германию попало 1.183 нелегальных мигранта, с начала августа — почти 4 тысячи, сообщает 10 октября немецкий таблоид Bild am Sonntag со ссылкой на федеральную полицию ФРГ.

Фото носит иллюстративный характер

За один день 8 октября на немецко-польской границе зафиксирована 291 попытка въезда нелегалов на территорию Германии, пишет газета. В основном это молодые люди из Ирака и Сирии.

По данным газеты, за содействие в переезде в Европу через Беларусь мигранты платят до 4 тыс. евро.

Отмечается, что в центре первичного приема мигрантов в Айзенхюттенштадте (земля Бранденбург) сложилась напряженная обстановка из-за перенаселенности. Сейчас идет оборудование палаток для пребывания там в зимний период. Дополнительные проблемы создают мигранты, прибывшие в Грецию: несмотря на легализацию, в этой стране, они все равно стремятся в Германию, пишет Bild am Sonntag. На рассмотрении немецкой полиции находится более 33,5 тыс. прошений о предоставлении убежища.

Источники Bild утверждают, что немецкие власти ведут следствие в отношении Александра Лукашенко на предмет его причастности к организации незаконной миграции.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: