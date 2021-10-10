В Ясельде утонул молодой мужчина 10.10.2021 / 11:08 / Происшествия Просмотров: 80 A- A+ 36-летний мужчина утонул в реке Ясельда возле деревни Бусса (Ивановский район). Фото носит иллюстративный характер Как сообщили в МЧС, чьи работники выезжали доставать тело из воды, трагедия случилась накануне днем. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: утонул Город: Иваново Другие материалы на эту тему: В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер В алтайской реке утонул турист из Гродно Парень утонул в центре Минска Студент колледжа спас провалившуюся под лед третьеклассницу