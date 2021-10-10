В Ясельде утонул молодой мужчина

/ Происшествия
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36-летний мужчина утонул в реке Ясельда возле деревни Бусса (Ивановский район).

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, чьи работники выезжали доставать тело из воды, трагедия случилась накануне днем.

 

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Тэги: утонул Город: Иваново

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