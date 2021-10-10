Литва оборудовала колючей проволокой уже 46 километров границы с Беларусью

Колючей проволокой концертина оборудовано 46 км границы с Беларусью, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

8 октября в страну поступило 20 из 40 км проволоки из Словении, которая выделила ее в качестве гуманитарной помощи для борьбы с нелегальной миграцией.

Всего Литва купила 306 км и получила в дар 250 км концертины из Эстонии, Украины и Словении. Чтобы закрыть все наиболее проблемные участки границы, потребуется еще около 300 км проволоки, отмечается в пресс-релизе МВД.

Кроме того, для наблюдения за границей Тайвань передал Литве три дрона. В рамках двусторонних контактов различная техника, модульные дома, экспертная помощь поступили из Австрии, Эстонии, Польши, Словении и Украины. Благодаря Механизму гражданской защиты ЕС оборудование, необходимое для размещения мигрантов, прибыло из 18 стран. Кроме того, Кипр выделил 20 тыс. евро, Чехия — 530 тыс.

В стране работают специалисты из Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ), Европола и Европейского офиса по вопросам предоставления убежища. Из Армении прибыл переводчик с курдского языка, говорится в сообщении.

С начала года литовские пограничники задержали 4.171 нелегального мигранта, прибывшего с белорусской территории. Это в 51,5 раза больше, чем за весь 2020 год. 67,4% составляют иракцы. Среди задержанных 87 граждан Беларуси.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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