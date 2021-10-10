В обменниках установлены новые курсы валют

Банки, работающие в Беларуси, оперативно отреагировали на существенное падение доллара и евро на последних торгах недели и установили в своих пунктах обмена валют новые курсы.

По данным select.by , на выходных в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,471, а купить по 2,476 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,54);

евро 2,859 / 2,862 (2,94);

100 российских рублей 3,43 2 / 3,4 38 (3,5).

На ушедшей рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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