В обменниках установлены новые курсы валют
Банки, работающие в Беларуси, оперативно отреагировали на
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,471, а купить по 2,476 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,54);
- евро 2,859 / 2,862 (2,94);
- 100 российских рублей 3,432 / 3,438 (3,5).
На ушедшей рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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